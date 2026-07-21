Evo tko večeras sudi Dinamu protiv Thuna

Pravdu u Švicarskoj dijelit će kazahstanski sudac Bulat Sariyev. Na terenu će mu pomagati sunarodnjaci Sergei Vasjutin, Denis Labašov i Danil Gorda, dok je uloga glavnog VAR suca povjerena Nijemcu Benjaminu Brandu.

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Zagrepčanima će ovo biti prvi susret s kazahstanskim arbitrom jer Modri dosad nemaju nikakvog iskustva sa Sariyevom, koji će im tako suditi po prvi put u karijeri.

Večerašnji susret počinje u 20 sati na rasprodanom Visana stadionu, a uzvrat se igra u istom terminu na Maksimiru tjedan dana kasnije. Ukupni pobjednik iz ovog dvoboja osigurat će plasman u treće pretkolo Lige prvaka, gdje ga čeka bolji iz ogleda između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Žalgirisa.