Evo tko večeras sudi Dinamu protiv Thuna

UEFA je odredila sudačku postavu za utakmicu u kojoj Dinamo od 20 sati gostuje kod Thuna u prvom susretu 2. pretkola Lige prvaka.
Pravdu u Švicarskoj dijelit će kazahstanski sudac Bulat Sariyev. Na terenu će mu pomagati sunarodnjaci Sergei Vasjutin, Denis Labašov i Danil Gorda, dok je uloga glavnog VAR suca povjerena Nijemcu Benjaminu Brandu.
Zagrepčanima će ovo biti prvi susret s kazahstanskim arbitrom jer Modri dosad nemaju nikakvog iskustva sa Sariyevom, koji će im tako suditi po prvi put u karijeri.
Večerašnji susret počinje u 20 sati na rasprodanom Visana stadionu, a uzvrat se igra u istom terminu na Maksimiru tjedan dana kasnije. Ukupni pobjednik iz ovog dvoboja osigurat će plasman u treće pretkolo Lige prvaka, gdje ga čeka bolji iz ogleda između KÍ Klaksvíka s Farskih Otoka i litavskog Žalgirisa.
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