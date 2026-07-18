Britanac na Dijamantnoj ligi oborio rekord star 27 godina, poraz i ozljeda Duplantisa

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Phil Hutchinson via Guliver

Britanski trkač Josh Kerr postavio je novi svjetski rekord utrci na jednu milju na mitingu atletske "Dijamantne lige" u Londonu, on je tu dionicu svladao za 3:42.66 minuta.

Aktualni olimpijski doprvak i svjetski prvak iz 2023. godine na 1500 metara, 28-godišnji Kerr je stazu dužine 1609 metara svladao za 47 stotinki brže od dosadašnjeg rekorda kojega je punih 27 godina držao legendarni Marokanac Hicham El Guerrouj koji je u Rimu 1999. trčao 3:43.13.

Uz sjajan doseg Kerra, ovogodišnji miting u Londonu ostat će upamćen i po porazu vladara skoka s motkom, Šveđanina Armanda Duplantisa koji se dogodio zbog ozljede mišića. Nakon što je rušio letvicu na 5.85 metara, Duplantis je preostala dva pokušaja odlučio koristiti na 5.95m te tu visinu preskočio iz prvog pokušaja, kao i Amerikanac Sam Kendricks. No, potom je Duplantis zbog ozljede morao odustati od daljnjeg natjecanja pa je Kendricks pobijedio zbog manjeg broja neuspješnih pokušaja.

Odlične rezultate i odličnu formu potvrdili su i novi svjetski rekorder na 110 metara s preponama Amerikanac Ja’Kobe Tharp koji je slavio u svojoj disciplini sa 12.89 sekundi te olimpijska pobjednica na 100 metara, sprinterica iz Svete Lucije Julian Alfred koja je 200 metara pretrčala za 21.66 sekundi.

Najbolji rezultat sezone na 400 metara s preponama ostvario je Norvežanin Karsten Warholm sa 46.61 sekundi.