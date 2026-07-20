Preminula je legenda engleskog nogometa Kevin Keegan

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U 76. godini života preminuo je Kevin Keegan, jedan od najvećih engleskih nogometaša svih vremena i bivši izbornik Engleske.

Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, navevši kako je preminuo u krugu supruge i kćeri nakon borbe s karcinomom koji mu je dijagnosticiran početkom ove godine.

“S velikom tugom objavljujemo da nas je Kevin Keegan napustio u 75. godini. Bivši reprezentativac i izbornik borio se s rakom, a u posljednjim trenucima bio je okružen svojom obitelji”, stoji u službenom priopćenju.

Keegan je bio jedna od najvećih sportskih ikona sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća. Tijekom bogate igračke karijere upisao je gotovo 750 klupskih nastupa, a najsvjetlije trenutke doživio je u dresu Liverpoola, s kojim je osvojio tri naslova prvaka Engleske, FA Cup, Europski kup (današnju Ligu prvaka) te dva Kupa UEFA.

Nakon Anfielda šokirao je nogometni svijet prelaskom u HSV, gdje je nastavio s vrhunskim predstavama. Upravo je u dresu njemačkog velikana osvojio Bundesligu i okrunio se dvjema uzastopnim Zlatnim loptama (Ballon d’Or) 1978. i 1979. godine. U nastavku karijere nastupao je još za Southampton i Newcastle United, prije nego što se umirovio 1984. godine.

Kao trener, ostavio je neizbrisiv trag na klupi Newcastle Uniteda, kojeg je uveo u Premier ligu te u sezoni 1995./96. bio na korak do osvajanja naslova prvaka, ostavivši iza sebe kultni izljev emocija u prijenosu uživo (“I would love it…”).

Između ostalog, vodio je i Fulham, Manchester City te englesku reprezentaciju, na čijoj se klupi zadržao nešto više od 18 mjeseci krajem devedesetih. Odlaskom Kevina Keegana engleski i svjetski nogomet izgubili su jednu od svojih najomiljenijih i najutjecajnijih figura.