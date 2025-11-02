Završen je nevjerojatan World Series: Dodgersi su obranili naslov i ispisali povijest MLB-a

Podijeli :

(AP Photo/Ashley Landis)

Nakon šest godina čekanja World Series je odlučen sedmom utakmicom. Ove godine su do samog kraja bitku vodili Toronto Blue Jaysi i Los Angeles Dodgersi, a na kraju je do ključne pobjede došla franšiza iz Los Angelesa s 5:4.

U svakoj utakmici ove serije kladionice su kao favorite vidjele Dodgerse, a tako je bilo i u ovoj. Za Blue Jayse je kao bacač startao iskusni Mark Scherzer dok je za Dodgerse utakmicu počeo Shohei Ohtani, po mnogima najveći kandidat za rušenje svih relevantnih bejzbol rekorda koje drži neprikosnoveni Babe Ruth.

Očekivano je tako bilo da su kladionice favorizirale Dodgerse. No, početni dio utakmice bolje je odradio Scherzer. Svaki inning su Blue Jaysi odrađivali bolje pa je tako to jednom moralo doći na naplatu. Stiglo je to u trećem inningu kada je Bo Bichette pogodio homerun uz još dvojicu na bazama. To je značilo da su Blue Jaysi upisali tri runa što im je donijelo vodstvo 3:0.

Dodgersi su u četvrtom i šestom inningu smanjili rezultat na 3:2, ali u donjem dijelu šestog su i Blue Jaysi ostvarili run. Za to je bio zaslužan Andres Gimenez koji je s doubleom odveo Ernieja Clementa do “kućne” baze.

Nisu se predavali Dodgersi koji su u osmom inningu preko Maxa Muncyja, koji je pogodio homerun, smanjili na 4:3. Nisu uspjeli poravnati, ali su onemogućili Blue Jaysa u postizanju novih runova te su sebi u devetom inningu dali posljednju šansu za povratak u susret.

Nije dobro krneulo za njih jer je Jeff Hoffman, “closer” Blue Jaysa, strikeoutom izbacio Enriquea Hernandeza. Sljedeći na red stigao je Miguel Rojas koji je homerunom donio poravnanje na 4:4. Tako je s remijem pred palicu došao Ohtani koji je izbačen nakon prvog udarca. Ostao je još jedan out kako bi Blue Jaysi dobili priliku u donjem dijelu devetog inninga pobijediti utakmicu.

Uspio je Hoffman izbaciti Willa Smitha te je na red došla najjača družina domaće momčadi. Nju je predvodio Vladimir Guerrero Junior, najbolji igrač Toronta u playoffu. On je ispao na svom pokušaju, ali je ostatak ekipe odradio dobar posao te su uz samo jedan out napunili sve četiri baze.

Situaciju je u nevjerojatnom stilu spasio Yoshinobu Yamamoto. Drugi out došao je za dlaku na “kućnoj” bazi, a onda je nevjerojatan udarac Clementa ipak anulirala obrana Dodgersa i otišlo se u dodatni inning. 10. nije donio odluku, ali zato jest 11. Tada je Will Smith pogodio homerun koji je donio vodstvo Dodgersima. Potom su Blue Jaysi imali priliku izjednači, ali Yamamoto je uspio izdržati taj nalet te je donio pobjedu Dodgersima koji su obranili naslov World Seriesa.

Prvi put se to dogodilo u MLB-u nakon 24 godine kada su New York Yankeesi 2001. osvojili svoj četvrti uzastopni naslov.