Napokon je stigao i Olmov komentar na sramotne poteze Argentinaca nakon finala

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xEibner-Pressefoto RogerxBuerkex EP via Guliver

Nakon velikog finala Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska stigla do naslova, sjenu na slavlje bacili su incidenti i nesportsko ponašanje reprezentativaca Argentine.

U trenutku kada su Španjolci podizali pobjednički pehar, nekoliko argentinskih igrača okrenulo im je leđa – unatoč tome što su im novi svjetski prvaci prethodno napravili špalir i pljeskom ih ispratili po srebrne medalje.

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Ovakav potez osudio je nekadašnji dinamovac i španjolski reprezentativac Dani Olmo, jasno naglasivši kakvu poruku sportaši moraju slati svijetu.

“Nama to nije bitno. Važne su vrijednosti koje se prenose. Mi smo primjer mnogim generacijama, dječacima i djevojčicama. Mislim da bi i oni trebali biti pozitivan primjer svima. Mi ćemo sada jednostavno uživati u ovome.”

Ignoriranje ceremonije pratio je i fizički sukob na terenu u kojem je Leandro Paredes dobio crveni karton, no Olmo se nije dao uvući u daljnje tenzije, poručivši da je fokus Španjolaca isključivo na slavlju i promoviranju pravih sportskih vrijednosti.