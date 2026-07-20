Poznat konačan poredak SP-a: Španjolska zasluženo do naslova, evo na kojem mjestu je Hrvatska

FIFA World Cup 20. srp 202612:11 0 komentara
AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Španjolska je novi svjetski nogometni prvak.

U finalu Mundijala u SAD-u nakon produžetaka svladala je Argentinu 1:0, a junak utakmice bio je Ferran Torres koji je pogodio u 106. minuti.

Argentina tako nije uspjela obraniti naslov osvojen 2022. godine u Kataru, dok su Španjolci drugi put u povijesti stigli do svjetskog zlata nakon trijumfa iz 2010.

Nakon završetka turnira poznat je i konačni poredak svih 48 reprezentacija. Hrvatska, koja je natjecanje završila ispadanjem u 1/16 finala, zauzela je 20. mjesto na Svjetskom prvenstvu.

1. Španjolska
2. Argentina
3. Engleska

4. Francuska
5. Norveška
6. Belgija
7. Maroko

7. Švicarska
9. Meksiko
10. Kolumbija
11. Brazil

12. SAD
13. Portugal
14. Kanada
15. Egipat

16. Paragvaj
17. Nizozemska
18. Njemačka
19. Obala Bjelokosti

20. HRVATSKA
21. Japan
22. Australija
23. DR Kongo

24. Gana
25. Ekvador
25. Južna Afrika
27. Švedska

28. Austrija
29. Bosna i Hercegovina
30. Alžir
31. Senegal

32. Zelenortski Otoci
33. Iran
34. Južna Koreja
35. Turska

36. Škotska
37. Urugvaj
38. Saudijska Arabija
39. Češka
40. Novi Zeland
41. Katar
42. Curacao
43. Panama
44. Jordan
45. Haiti
46. Uzbekistan
47. Tunis
48. Irak

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