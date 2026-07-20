Poznat konačan poredak SP-a: Španjolska zasluženo do naslova, evo na kojem mjestu je Hrvatska

Španjolska je novi svjetski nogometni prvak.
1. Španjolska
2. Argentina
3. Engleska
4. Francuska
5. Norveška
6. Belgija
7. Maroko
7. Švicarska
9. Meksiko
10. Kolumbija
11. Brazil
12. SAD
13. Portugal
14. Kanada
15. Egipat
16. Paragvaj
17. Nizozemska
18. Njemačka
19. Obala Bjelokosti
20. HRVATSKA
21. Japan
22. Australija
23. DR Kongo
24. Gana
25. Ekvador
25. Južna Afrika
27. Švedska
28. Austrija
29. Bosna i Hercegovina
30. Alžir
31. Senegal
32. Zelenortski Otoci
33. Iran
34. Južna Koreja
35. Turska
36. Škotska
37. Urugvaj
38. Saudijska Arabija
39. Češka
40. Novi Zeland
41. Katar
42. Curacao
43. Panama
44. Jordan
45. Haiti
46. Uzbekistan
47. Tunis
48. Irak
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!