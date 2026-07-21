Hajduku je u zadnji tren propao transfer, evo što se dogodilo

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Sve se činilo kako će biti novi igrač Hajduka, ali sve je u zadnji tren propalo.

Hajduk je bio blizu dovođenja Emmanuela Ekonga, 24-godišnjeg lijevog krilnog napadača Malmoa, ali transfer je propao u završnoj fazi. Kako piše tportal, Ekong nije prošao liječnički pregled.

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Hrvatska javnost Ekonga pamti iz razdoblja kada je nosio dres pulske Istre 1961 kao posuđeni igrač talijanskog Empolija. Tijekom boravka na Aldo Drosini, ovaj brzonogi ljevokrilni napadač odigrao je 22 utakmice u kojima je postigao tri pogotka i upisao tri asistencije, ostavivši vrlo dobar dojam u domaćem prvenstvu.

Nakon uspješne epizode u HNL-u i povratka u Italiju, Ekong je u siječnju 2025. godine ostvario transfer u redove švedskog velikana Malmoa. Šveđani su za njegove usluge Empoliju platili odštetu od milijun eura te s njim potpisali dugoročni ugovor koji je važeći do prosinca 2029. godine.