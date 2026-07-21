Procurilo koliko će Modrić zarađivati u Milanu

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Luka Modrić dogovorio je nastavak suradnje s Milanom na još jednu sezonu, a talijanski mediji sada donose i točne financijske detalje novog ugovora hrvatskog kapetana.

Premda će u rujnu proslaviti 41. rođendan, hrvatski maestro odigrao je sjajnu sezonu na San Siru te dokazao da i dalje može nastupati na najvišoj razini.

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Prema informacijama talijanskih medija bliskih klubu, Modrić će za jednogodišnji ugovor s Rossonerima zaraditi 4,5 milijuna eura.

Talijani uz financijske detalje donose i veliku vijest vezanu uz njegovu reprezentativnu karijeru. Navode kako se Modrić sprema za uskoro konačni oproštaj od hrvatskog dresa, pri čemu se kao njegov posljednji nastup za Vatrene spominje utakmica protiv Engleske, zakazana za 3. listopada.

Ispunjenjem tih navoda zatvorilo bi se jedno od najslavnijih poglavlja u povijesti hrvatske reprezentacije, nakon čega bi legendarni veznjak bio u potpunosti usredotočen na klupske obveze u Milanu. Službena potvrda novog ugovora s talijanskim velikanom očekuje se uskoro.