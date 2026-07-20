Ružne scene: Argentinci nasrnuli na Španjolce, nastradao i Dani Olmo!

Podijeli :

Paul Terry Sportimage via Guliver

Španjolska je po drugi put postala svjetski prvak. Sasvim zasluženo – De la Fuenteova momčad je nakon produžetaka s 1:0 pobijedila Argentinu i bila u prilici proslaviti veliki uspjeh. Međutim, na terenu tijekom slavlja – ružan prizor!

Rodri i Otamendi bili su u raspravi, ali ona nije dovela do fizičkog sukoba. Međutim, desetak metara dalje sve je bilo drugačije – daleko manje profesionalnije scene.

POVEZANO Scaloni u suzama napustio press konferenciju: ‘Duša me boli…’ Španjolska je po drugi puta u povijesti svjetski nogometni prvak!

Došlo je do naguravanja u kojem je deblji kraj izvukao Gavi. Prvo se Eric García sukobio s Leandrom Paredesom, koji je nasrnuo na njega i rukom ga udario u predjelu vrata.

Potom se u scenu uključio i Gavi u pokušaju da zaštiti klupskog suigrača Garcíju, ali su ga tada Paredes i Thiago Almada zajednički oborili na tlo, zadavši mu i udarac u lice. Ali, nije Paredes jedini koji je udarao Španjolce. U sukobu je nastradao i Dani Olmo.

Roberto Ayala, argentinski legendarni nogometaš, šakom je udario bivšeg igrača Dinama.

Zbog ovog skandala Paredes je sasvim opravdano dobio izravan crveni karton i izuzetno ružnim postupkom bacio sjenu na ovu utakmicu.