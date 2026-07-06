Pogačar slavio u trećoj etapi i preuzeo vodstvo na Tour de Franceu

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Aktualni svjetski prvak u cestovnom biciklizmu i četverostruki pobjednik "Tour de Francea", Slovenac Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) pobjednik je treće etape ovogodišnjeg izdanja najveće svjetske utrke vožene od Granollersa u Španjolskoj do vrha uspona na Les Angels u Francuskoj u dužini od 195.9 kilometara, a on je tom etapnom pobjedom preuzeo i vodstvo u ukupnom redoslijedu.

Pogačarova momčad UAE Emirates-XRG kontrolirala je situaciju tijekom čitave etape, bjeguncima nije niti u jednom trenutku dopustila veću prednost, da bi na posljednjem usponu kilometar prije cilja na čelo izbio pobjednik druge etape, Meksikanac Isaac Del Toro kako bi pripremio Pogačarov napad.

Pogačar je krenuo u nezadrživi juriš prema ciljnoj liniji 300 metara prije cilja te je do svoje prve ovogodišnje etape, a ukupno 22. etapnog slavlja na “Touru” u karijeri, stigao s dvije sekunde prednosti u odnosu na drugog Danca Jonasa Vingegaarda (Visma-Lease a Bike), dok je treći ciljem prošao Ekvadorac Richard Carapaz (EF Education-EasyPost).

U ukupnom redoslijedu Pogačar je preuzeo vodstvo iako ima isto vrijeme kao i drugoplasirani Vingegaard, koji je bio u žutoj majici nakon prve dvije etape, dok treći Belgijanac Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-Hansgrohe) zaostaje 23 sekunde.