Španjolski novinar: Vinčić je bio najbolji igrač Argentine

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Nakon finalnog ogleda Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska nakon produžetaka s 1:0 svladala Argentinu, poznati španjolski sportski novinar Manu Carreño nije štedio slovenskog suca Slavka Vinčića.

Voditelj emisije El Larguero na postaji Cadena SER obrušio se na sudačke odluke, smatrajući da je Slovenac držao Argentince na životu, pri čemu je kao ključni trenutak označio poništeni gol Nice Williamsa u produžetku.

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“Pobijedili smo i presretni smo, ali kakvo je to bilo suđenje. Vinčić je bio najbolji igrač Argentine”, rekao je Carreño.

U svojoj je analizi istaknuo kako su jedino Španjolci imali namjeru nadigravati se na terenu.

“Argentina je koristila jedino oružje koje je imala jer drugih nije bilo. Branili su se cijelu utakmicu i nisu uputili nijedan udarac u okvir gola.”

Glavni razlog Carreñova nezadovoljstva leži u situaciji kada je Williamsu poništen gol. Prema njegovu viđenju, Vinčić je pogriješio kada je zaustavio igru zbog navodnog prekršaja koji je Mikel Merino napravio na Nicolásu Otamendiju.

“Pobijedili smo pa nam je sada lakše govoriti o tome, ali ovakvo suđenje bilo je sramotno. To kažemo iako smo osvojili naslov. Da smo izgubili, bili bismo još ogorčeniji.”

Uvjeren je da je Španjolska prikazala daleko više i potpuno nadigrala suparnika.

“Na terenu je postojala samo jedna momčad. Španjolska je dominirala, a Vinčićevo suđenje bilo je ono najgore što sudac može ponuditi”, zaključio je španjolski novinar.