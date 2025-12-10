Mladost u europskom natjecanju dočekuje Crvenu zvezdu

Podijeli :

Foto: HAOK Mladost

Pred odbojkašima Mladosti stoji novi europski dvoboj, a nakon što su u 1. krugu CEV Challenge Cupa s dvije pobjede izbacili španjolski Conectabalear CV Manacor, u četvrtak u Zagrebu u 2. kolu dočekuju beogradsku Crvenu zvezdu.

“Ova dvorana je moj drugi dom, tu sam proveo svoje djetinjstvo jer su mi roditelji radili u klubu. Dok su neka druga djeca bila na igralištima, ja sam se igrao u dvorani. Doista me ogromne emocije vežu uz Dom odbojke i presretan sam što sam se vratio doma nakon 15 godina“, rekao je Tsimafei Zhukouski, kapetan Mladosti i jedan od povratnika na Savu, 195 cm visok organizator igre i jedan od najboljih odbojkaša koje je Hrvatska ikada imala.

Iskusni internacionalac nakon 15 godina vratio se u Dom odbojke gdje je i započeo svoju uspješnu karijeru. Igrao je u 13 vrhunskih klubova, u četiri odbojkaške zemlje, Rusiji, Poljskoj, Njemačkoj i ponajviše Italiji.

“Velika je razlika u klubu kada sam odlazio i sada. Prvenstveno u organizacijskom i financijskom smislu. Jer, kada sam odlazio iz Mladosti 2010. godine praktički nismo imali kune, ali smo ipak sve vrijeme cijenili rad, i znali da bez rada nema uspjeha. Sada vidim da je u klub uloženo i dosta novaca, ali i truda, i po meni se ovdje radi jedna velika priča. Nadam se da ćemo je mi uspjeti održati. Očekujem stoga svake godine neki iskorak prema naprijed, a i dobra strana ovog projekta je činjenica da je puno igrača potpisalo višegodišnje ugovore.”

Mladostaši su u dosadašnjem tijeku sezone odigrali 14 službenih utakmica, u četiri različita natjecanja, s doista impresivnim skorom 13-1 i tek osam izgubljenih setova.

Beograđani su u protekloj fazi Challenge Cupa svladali u dva susreta Ribola Kaštelu.

“Dočekujemo klub s ogromnom odbojkaškom tradicijom. Bit će to sigurno vrlo kvalitetna, ali i zahtjevna utakmica. Mi taj susret dočekujemo potpuno spremni, svi smo zdravi i željni još jedne dobre utakmice. Dat ćemo sigurno sve od sebe da pobijedimo u tom prvom susretu u našem Domu odbojke. Zato bih pozvao sve ljubitelje odbojke, i one koji je prate i one koji još nisu gledali odbojku uživo, da nas dođu podržati u naš Dom odbojke. Siguran sam da će se dobro zabaviti i svjedočiti još jednoj našoj velikoj pobjedi. Oni su uvijek naš sedmi igrač,” rekao je Zhukouski koji igra u vrhunskoj formi pred svoj skorašnji 36. rođendan.

Trener Mladosti Fernando Munoz Benitez miran je prije dvoboja s Crvenom zvezdom.

“Ovo je vrlo važna utakmica za klub i našu momčad, ali naravno i za naše suparnike koje vrlo cijenimo. Jasno nam je da protiv ovako kvalitetnog protivnika, ako želimo izboriti osminu finala Challenge Cupa moramo odigrati utakmicu na vrlo visokom nivou, agresivno i jako. U dobroj smo formi, imamo samopouzdanja i želimo nastaviti u tom ritmu.”