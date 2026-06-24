Najbolji hrvatski pikadist ovog tjedna nastupa na prestižnom turniru u Engleskoj, evo kakve je rezultate ostvario u prva tri dana

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Boris Krčmar, najbolji hrvatski pikadist ovog tjedna nastupa u Portsmouthu na Modus Super Seriesu. Prvi dan nije bio najbolji te je upisao samo jednu pobjedu u pet mečeva, drugog dana upisao je tri pobjede i dva poraza da bi u posljednjem danu grupe A odigrao najbolje te je slavio četiri puta uz jedan poraz.

Format Modus Super Seriesa je takav da u natjecanju sudjeluje 12 igrača podijeljena u tri skupine. U skupini A igraju pod navodnicima najbolji igrači te ih se nalazi šest. Iz te grupe prvi odlazi u završni dan dok se ostali natječu u grupama B i C.

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Drugoplasirani i trećeplasirani sele u grupu B koja se igra u četvrtak i petak navečer dok četvrti, peti i šesti odlaze u grupu C koja se igra u četvrtak i petak popodne. Baš u toj grupi C igrat će i Boris Krčmar jer je on završio na četvrtom mjestu.

To bi mogla biti i dobra stvar za zagrebačkog pikadista jer u C grupi igraju nominalno slabiji pikadisti. Svoje mjesto će u završnom danu u subotu iz te skupine izboriti najbolja dva pikadista dok će iz grupe B tamo igrati trojica najboljih.

Krčmar će u skupini C igrati s Ashtonom Brownom, Joeom Murnanom, Adrianom Devineom, Jackom Draytonom i Sebastianom Carisom.