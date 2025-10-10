Futsal Dinamo razbio aktualnog prvaka, usred Makarske im utrpao osam pogodaka

Makarani su se nakratko vratili u igru pogotkom Ukrajinca Tarasa Korolišina, no Filip Novak je u završnici prvog dijela postavio 5:1. U nastavku susreta Dinamo je nastavio dominirati — Luka Čop postigao je dva gola, a Adnan Kalajdžić dodao još jedan. Domaći su preko Victora Lime u samoj završnici uspjeli tek ublažiti poraz s dva pogotka.

Futsal Dinamo je tako zadržao vrh ljestvice nakon što je u prvom kolu kod kuće svladao Square s 5:0. U drugom susretu večeri, Torcida je stigla do prve pobjede u sezoni — Splićani su svladali povratnika u ligu, Vrgorac, s 4:2. Iako su gosti poveli preko Josipa Govorka, Antonio Repić i Jakov Rstić preokrenuli su rezultat do poluvremena. U nastavku su Franco Jelovčić i Marko Žuljević povećali prednost Torcide, dok je Josip Bošković pred kraj susreta smanjio na konačnih 4:2.

Nakon ovog kola slijedi dvotjedna stanka u prvenstvu, a natjecanje će se nastaviti derbijem između Futsal Dinama i Torcide u Zagrebu.