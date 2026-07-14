Drama u 94. minuti: Sopić penalom u zadnjim sekundama prošao u 2. pretkolo Lige prvaka

Litavski prvak Kauno Žalgiris, pod vodstvom hrvatskog trenera Željka Sopića, plasirao se u drugo pretkolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon dramatične pobjede u gostima kod kosovske Drite rezultatom 3:2.
Kako je prvi susret u Kaunasu završio 1:1, Litavci su s ukupnih 4:3 prošli dalje zahvaljujući pogotku iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi.
Utakmica je ponudila pravi triler; Žalgiris je poveo u 8. minuti preko Vykintasa Slivke, no Drita je golovima Jasharija u 19. i Manaja u 53. minuti kreirala potpuni preokret. Sopićeva se momčad potom našla u teškoj situaciji, ali je heroj večeri Slivka svojim drugim pogotkom u 82. minuti vratio stvari na početak.
Kada su svi već očekivali produžetke, u 93. minuti dosuđen je kazneni udarac za litavski sastav, a hladnokrvni Amine Benchaib u 94. minuti zabio je za konačnih 3:2 i veliko slavlje Sopića i njegove momčadi. U sljedećoj fazi natjecanja Kauno Žalgiris igrat će protiv pobjednika dvoboja između luksemburškog Bissena i islandskog Klaksvika.
Rezultati uzvratnih utakmica 1. pretkola Lige prvaka:
KuPS Kuopio – Vardar 2:3 (ukupno 4:3, KuPS prolazi nakon produžetaka)
Iberia Tbilisi – Flora Tallinn 2:2 (ukupno 5:4, Iberia prolazi)
Inter Escaldes – L. Red Imps 1:1 (ukupno 2:4, L. Red Imps prolazi)
Riga – Ararat-Armenia 3:2 (ukupno 3:4, Ararat-Armenia prolazi)
Győri ETO – Víkingur R. 2:2 (ukupno 2:3, Víkingur prolazi)
The New Saints – Sabah 1:2 (ukupno 1:4, Sabah prolazi)
Levski Sofia – Borac 4:0 (ukupno 5:1, Levski prolazi)
Drita – Kauno Žalgiris 2:3 (ukupno 3:4, Kauno Žalgiris prolazi)
Shamrock Rovers – Floriana 5:1 (ukupno 5:3, Shamrock Rovers prolazi)
Larne – Tre Fiori 2:1 (ukupno 3:1, Larne prolazi)
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