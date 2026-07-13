Ni Trump ni Infantino: Iza najvećeg skandala na SP-u stoji moćni Arapin?

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Dugo se polemizira o tome je li odluka o poništenju crvenog kartona Folarina Baloguna rezultat političkog pritiska, a sada je konačno poznat i glavni krivac za najveći skandal Mundijala. To nije ni Donald Trump, ni Gianni Infantino.

Prema informacijama BBC-ja, odluku da se napadaču Monaca ukine suspenzija zbog crvenog kartona nije donio kompletan Disciplinski odbor Fife, kako bi se očekivalo u ovako osjetljivom slučaju. Naprotiv, presudio je samo jedan čovjek – predsjednik Odbora Mohammed al Kamali.

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Upravo je to izazvalo buru reakcija. Standardna praksa podrazumijeva da o ovakvim slučajevima odlučuje više članova tijela, ali je ovog puta odvjetnik iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sam donio odluku da Balogun ne odradi suspenziju, već da kazna bude uvjetna, odnosno suspendirana na godinu dana. Tako je reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država stekao pravo nastupa u osmini finala.

Njegovo isključenje ostalo je upisano, ali je ukinuta automatska zabrana igranja sljedeće utakmice, što je prouzročilo dodatne nedoumice jer nijedan drugi nogometaš u povijesti nogometa nije dobio takav tretman.

Sve je dobilo i političku dimenziju kada je Trump javno priznao da je nazvao Infantina i zatražio da se situacija preispita. Svjetska krovna nogometna organizacija potom je priopćila da je odluka donesena neovisno, u okviru pravosudnih tijela organizacije, ali kritike nisu utihnule. Uefa, Belgijski nogometni savez, brojni treneri i bivši dužnosnici Fife ocijenili su da je ovakav potez opasan presedan koji dovodi u pitanje jednak tretman svih reprezentacija.

“Slučaj Balogun“ prerastao je priču o jednom startu i jednom crvenom kartonu. Postao je pitanje transparentnosti, dosljednosti pravila i granice između sporta i politike, a rasprava o tome kako je Fifa donijela ovu odluku sigurno neće biti završena ni nakon završetka Svjetskog prvenstva.