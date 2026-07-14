Saliba mora pod nož? ‘Leđa su mi otišla’

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xBahhoxKarax via Guliver Image

Ispadanje Francuske u polufinalu Svjetskog prvenstva od Španjolske (2:0) donijelo je golemu brigu londonskom Arsenalu.

Ključni branič Topnika i francuske reprezentacije, William Saliba, bio je prisiljen napustiti igru u drugom poluvremenu zbog teške ozljede leđa, a prvi izvještaji sugeriraju da bi sjajni stoper mogao završiti na operacijskom stolu.

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Saliba se srušio na travnjak bez ikakvog kontakta dok je iznosio loptu, nakon čega ju je odmah izbacio iz igre i zatražio zamjenu. Umjesto njega u igru je ušao Maxence Lacroix.

Engleski mediji prenose kako je Saliba nakon izlaska u svlačionici suigračima utučeno ponavljao: “Leđa su mi otišla, leđa su mi otišla!”

Ovaj incident potvrdio je crne prognoze uglednog L’Equipea, koji je još tijekom turnira pisao kako francuski stoper već mjesecima vuče ozbiljne probleme s leđima te da je operacija nakon završetka reprezentativnih obveza vrlo izgledna opcija.

Saliba je iza sebe imao izuzetno napornu klupsku sezonu u kojoj je odigrao čak 50 utakmica za Arsenal, uključujući i iscrpljujućih 120 minuta u porazu u finalu Lige prvaka. Još tijekom grupne faze Svjetskog prvenstva priznao je da ne igra potpuno zdrav:

“Vučem sitne ozljede već nekoliko mjeseci. Stiskao sam zube jer su se igrale Premier liga i Liga prvaka, a i liječnički tim u reprezentaciji to odlično dozira. Svjetsko prvenstvo je jednom u četiri godine i moraš stisnuti zube. Nisam na sto posto, ali ima puno igrača ovdje koji nisu na sto posto. Nema isprika.”

Iako je izbornik Didier Deschamps uoči turnira uvjeravao javnost da je sa Salibom sve u redu, odluka da ga se forsira kroz cijeli turnir očito je uzela danak u najgorem mogućem trenutku.

U taboru Arsenala vlada izvanredno stanje. Saliba se odmah vraća u London na detaljne magnetske pretrage, no potvrde li se najave o operaciji leđa, Mikel Arteta naći će se u ogromnoj obrambenoj krizi uoči početka nove sezone.

Saliba će u tom scenariju sigurno propustiti utakmicu Community Shielda protiv Manchester Cityja 16. kolovoza, a pod velikim je upitnikom i njegov nastup u uvodnim kolima nove sezone Premier lige.