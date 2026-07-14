Procurili detalji Bilićevog ugovora: HNS ovo nije dao nijednom izborniku

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Novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić potpisao je s Hrvatskim nogometnim savezom ugovor na četiri godine, odnosno do završetka Svjetskog prvenstva 2030. godine.

Kako navode Sportske novosti, ova odluka predstavlja presedan u povijesti nacionalne selekcije, budući da su svi dosadašnji izbornici inicijalno potpisivali ugovore na dvogodišnje razdoblje.

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Iako su prve informacije sugerirale suradnju do Europskog prvenstva 2028. godine, vodstvo HNS-a iskazalo je visoku razinu povjerenja u novog izbornika ponudivši mu dugoročniji angažman. Unatoč tome što je trenerski posao u reprezentaciji izravno uvjetovan ostvarivanjem rezultatskih ciljeva, Bilić je već u uvodnim istupima naglasio jasnu ambiciju prema ostvarivanju zapaženih rezultata, uz potrebu za inicijalnim prilagodbama tijekom predstojećeg ciklusa Lige nacija.

Sportske novosti također donose pojedinosti o financijskom aspektu suradnje. Prema neslužbenim informacijama iz kruga Izvršnog odbora HNS-a, Bilić je prihvatio ponudu predsjednika Marijana Kustića bez postavljanja dodatnih uvjeta, pri čemu je dogovoren znatno manji iznos u odnosu na prethodni ugovor Zlatka Dalića, koji je iznosio 2.160.000 eura bruto godišnje.

Specifičnost ovog ugovora očituje se i u načinu financiranja stručnog stožera. Savez je novom izborniku dodijelio cjelokupan proračun namijenjen tehničkom osoblju, što znači da će Bilić samostalno raspodijeliti financijska sredstva između sebe i svojih suradnika u stožeru, što je također novitet u poslovanju klupske krovne organizacije.