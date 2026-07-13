Procurili detalji Bilićeva ugovora: Trebao bi zarađivati osjetno manje od Dalića

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Sport Klub

Slaven Bilić u ponedjeljak i službeno će postati novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nakon Zlatka Dalića.

Dok je Dalić zahvaljujući povijesnim uspjesima i medaljama osigurao ugovor od 2,16 milijuna eura bruto godišnje (180 tisuća eura mjesečno), Bilić je pristao na znatno štedljiviju opciju.

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Kako pišu Sportske novosti, Bilićev ugovor mogao bi biti vrijedan oko milijun eura bruto godišnje, iako konačan iznos još treba potvrditi Izvršni odbor HNS-a. To znači da bi novi izbornik mogao imati više nego dvostruko manju osnovnu plaću od Dalića.

Bilić bi trebao potpisati ugovor do 2028. godine, no HNS je primijenio novi financijski model. Kako bi osnovica ostala u razumnim okvirima, ugovor će biti strogo stimulativan. To znači da će Bilić ozbiljniji novac zaraditi tek ako ostvari ciljeve: plasira se na velika natjecanja i tamo napravi dobar rezultat.

Bilić tako preuzima momčad u rezultatski nikad zahtjevnijem trenutku, ali s puno tanjim osnovnim novčanikom i imperativom da bonuse zasluži na terenu. Službena potvrda ugovora i predstavljanje stožera očekuju se nakon 13 sati. Tada se sastaje Stručna komisija Saveza. Ona bi trebala dati zeleno svjetlo Bilićevu imenovanju, nakon čega će Izvršni odbor potvrditi njegov povratak na klupu Vatrenih.

Konferencija za medije zakazana je za 14 sati.