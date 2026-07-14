UŽIVO / FRANCUSKA – ŠPANJOLSKA 0:1 Furija je bolja i vodi, težak udarac izlazak Salibe

38'

Španjolska je odigrala sjajnu akciju, ali nije uspjela doći do pogotka. Maignan je loše ispucao loptu ravno do španjolskih igrača dvadesetak metara od gola, nakon čega su Rodri, Olmo i Yamal brzom kombinacijom izbacili francusku obranu. Yamal je na kraju proigrao Ruiza, čiji je udarac u posljednji trenutak blokiran i skrenut u korner.