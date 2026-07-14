UŽIVO / FRANCUSKA – ŠPANJOLSKA 0:1 Furija je bolja i vodi, težak udarac izlazak Salibe

Prvo polufinale Svjetskog prvenstva 2026. donosi sudar dviju najbolje rangiranih reprezentacija svijeta. Prva Francuska i druga Španjolska snage će odmjeriti na stadionu AT&T u Arlingtonu (Teksas). Pobjednik ovog dvoboja osigurat će plasman u veliko finale na stadionu MetLife pokraj New Yorka, gdje će u nedjelju od 21 sat igrati protiv boljeg iz susreta između Engleske i Argentine. Tekstualni prijenos utakmice pratite uživo na Sport Klubu.
52'
Oyarzabal je snažno pucao iskosa, ali nije bio precizan.
46'
45+6
Igrat će se 6 minuta dodanog vremana.
43'
Unai Simon i Oyarzabal se nisu uspjeli dogovoriti tko će ići na loptu poslije kornera pa se situacija nepotrebno zakomplicirala. Akcija je prekinuta zbog potencijalne ozljede glave Laportea.
Sjajana akcija Španjolaca
Španjolska je odigrala sjajnu akciju, ali nije uspjela doći do pogotka. Maignan je loše ispucao loptu ravno do španjolskih igrača dvadesetak metara od gola, nakon čega su Rodri, Olmo i Yamal brzom kombinacijom izbacili francusku obranu. Yamal je na kraju proigrao Ruiza, čiji je udarac u posljednji trenutak blokiran i skrenut u korner.
Ozljeda stopera Francuske
Saliba se ozlijedio i napušta travnjak uz pomoć liječnika. Umjesto njega ulazi Lacroix.
35'
Porro je okušao svoj jak udarac, ali lopta je otišla preko gola
Baena je pobjegao, ali bilo je zaleđe
Ponovno je Španjolska bila opasna. Unai Simon je poslao sjajnu dugu loptu za Baenu, koji je pobjegao Upamecanu i došao do nje prije Maignana, no svirano je zaleđe.
Cucurella požutio
Cucurella je agresivno ušao u Olisea te je dobio žuti karton.
22' Pogledajte kako je Oyarrzabal doveo Španjolce u vodstvo
Oyarzabal je sigurno izveo kazneni udarac i pogodio za 1:0. Maignan je pogodio stranu, ali Španjolac je fantastično pogodio. To je njegov peti gol na ovom SP-u. Pogledajte ga ovdje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!