Pogačar momčadskom kolegi prepustio drugu etapu Tour de Francea

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(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Meksikanac Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRG) pobjednik je druge etape ovogodišnjeg izdanja najveće svjetske biciklističke utrke "Tour de Francea" vožene od Tarragone do Barcelone u dužini od 168.5 kilometara.

Momčad UAE Emirates-XRG kontrolirala je čitavu završnicu etape cilj koji je bio na Montjuicu, sve do dva i pol kilometra do cilja na čelu je bio Britanac Adam Yates, a nakon što je on “pustio” krenuli su napadi vozača iz drugih momčadi. No, Del Toro i njegov kapetan, četverostruki pobjednik “Toura” Slovenac Tadej Pogačar imali su odgovor na sve te napade da bi u završnih 300 metara Del Toro izbio na vrh.

U posljednjim metrima bilo je očito kako bi Pogačar, da je htio lakoćom prestigao Del Tora, ali je pokazao rukom svom mlađem momčadskom kolegi kako mu prepušta etapu dok je on prošao ciljem kao drugi u istom vremenu.

Isto vrijeme kao i dvojac iz UAE-Emirates-XRG-a dobili su još samo treći Belgijanac Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-Hansgrohe) te četvrti Danac Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Vingegaard je ostao vodeći u ukupnom redoslijedu sa šest sekundi ispred drugog Pogačara, dok je treći Evenepoel sa 15 sekundi zaostatka.

Utrka traje do 26. srpnja.