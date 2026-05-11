Ivan Šapina osvojio broncu na Europskom prvenstvu u Münchenu

Domenico Cippitelli LiveMedia via Guliver Images

Hrvatski taekwondaš Ivan Šapina osvojio je brončanu medalju u kategoriji preko 87 kg na Europskom seniorskom prvenstvu u Münchenu.

Šapina, član splitskog Marjana, je na turniru koji se održava u BMW Park Areni pokazao odličnu formu te je do medalje stigao s dvije uvjerljive pobjede bez izgubljene runde.

Natjecanje je otvorio pobjedom protiv Iranca Abolfazla Abbasipouya s 2-0 u rundama, dok je u četvrtfinalu pobijedio Ukrajinca Andrija Harbara također s 2-0.

U polufinalu je bolji od njega bio Španjolac Ivan Garcia Martinez, drugi nositelj i dobro znani protivnik jer su se susreli više puta na velikim natjecanjima. Španjolac je s 2-0 otišao u finale, a Šapina se zaustavio na brončanoj medalji, prvoj nakon teške operacije i prvoj nakon 2023. i Svjetskog prvenstva u Azerbajdžanu, gdje je bio srebrni.

Korak do medalje je bila i Doris Pole (67 kg). Članica zagrebačkog Championa je u četvrtfinalu izgubila od prve nositeljice Styliani Marentaki nakon što je u prvom meču je pobijedila Nizozemku Amy Mink s 2-0.

Grga Patrik Dugac (68 kg) iz TK Oriona je na startu pobijedio Slovaka Pavela Frgoleca s 2-0, no u 2. kolu je izgubio od Francuza Thea Luciena u tri runde s 1-2.

Članica TK Motiv+ Sara Prpić, hrvatska predstavnica u najlakšoj kategoriji (-46 kg), je izgubila svoju premijernu borbu od Njemice Lilliane Balle.