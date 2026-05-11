Ronnie O’Sullivan (50) je svjetski prvak

Ronnie O'Sullivan nastavlja blistati i s navršenih 50 godina.

Legendarni Englez stigao je do naslova svjetskog prvaka u snookeru za veterane, svladavši u Crucibleu Joea Perryja 10:4.

As poznat po nadimku “Raketa“ prvi je put sudjelovao na prvenstvu za veterane i odmah stigao do trofeja. U kultnom Crucibleu redom su padali Ken Doherty (4:1), Peter Lines (4:2), u polufinalu Robert Milkins (7:5) te u odlučujućem meču spomenuti Perry.

Zanimljivo je da je ostvario čak četiri „centuryja“, odnosno breaka od 100 i više poena.

“Nije uopće bilo lako. Svi ovi momci su iskusni natjecatelji i time je uspjeh još veći. Perry se i dalje komotno može natjecati na profesionalnom touru“, rekao je Ronnie i dodao: “Već tri godine ne igram onako kako želim. Ovdje sam konačno ‘pustio ruku’ i bilo je sjajno.“

Najpopularniji igrač snukera svih vremena osvojio je sedam naslova svjetskog prvaka (u profesionalnoj konkurenciji) i po tome je rekorder zajedno sa Stephenom Hendryjem.

Prije dva tjedna nastupao je na Svjetskom prvenstvu, gdje je ispao u osmini finala od svog velikog rivala Johna Higginsa.