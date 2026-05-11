Vušković odlazi iz HSV-a, ali ostaje u Bundesligi?

Postoji mogućnost da Luka Vušković i sljedeće sezone zaigra na Volksparkstadionu, ali možda u dresu drugog kluba.
Prema pisanju njemačkog MOPO-a i navodima s društvene mreže X, za mladog hrvatskog stopera zainteresirana je Borussia Dortmund Nike Kovača, gdje bi mogao zamijeniti Niklasa Sülea koji završava karijeru na kraju sezone.
Dortmund želi dogovoriti posudbu s opcijom otkupa, no Tottenham zasad ne želi pristati na takav model. Interes za Vuškovića navodno pokazuju i Bayern te Barcelona, ali oni preferiraju trajni transfer.
HSV se i dalje nada produljenju posudbe hrvatskog braniča, koji je golom protiv Freiburga možda odigrao posljednju domaću utakmicu za klub. O budućnosti će odlučiti nakon povratka u London poslije Svjetskog prvenstva s Hrvatskom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare