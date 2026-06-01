Olmissum razbio Riječane i izborio majstoricu!

Foto: Torpedo Media

U četvrtoj utakmici finala doigravanja malonogometnog prvenstva Hrvatske, Olmissum je na domaćem terenu sa 6:1 (2:1) svladao Rijeku.

Tako će odluka o prvaku pasti u petoj utakmici koja se igra u subotu u Rijeci.

Gosti su poveli u 13. minuti autogolom Kovačevića, ali već dvije minute kasnije bilo je 1:1. Autogol je zabio Turk. Do poluvremena Olmissum je poveo 2:1, u 17. minuti ‘u pravu mrežu’ zabio je Kovačević.

Isti je igrač u 26. minuti povisio na 3:1, a sve dvojbe oko pobjednika riješio je Kovačević svojim trećim golom u 31. minuti. Do kraja je momčad Frane Despotovića zabila još dva pogotka.