Australka hrvatskih korijena zlatna, Topić kao najmlađa finalistica ulovila medalju

AP Photo/Ashley Landis via Guliver

Srpska atletičarka Angelina Topić bila je najmlađa među finalisticama skoka u vis te stigla do brončane medalje na Svjetskom prvenstvu.

Kišno vrijeme posve je poremetio nastup visašica s dva veća prekida.

U takvim uvjetima najbolje se snašla Australka Nicole Olislagers sa skokom preko 2 metra, dok je srebrnu medalju s istom visinom i osobnim rekordomosvojila Poljakinja Maria Żodzik. Australka, koja ima i hrvatske korijene, dvostruka je osvajačica srebrne olimpijske medalje te svjetska dvoranska prvakinja posljednje dvije godine.

Topić je treće mjesto podijelila s velikom favoritkinjom, olimpijskom prvakinjom i svjetskom rekorderkom Ukrajinkom Jaroslavom Mahučih, sa skokom preko 1,97 metara. Nakon prvog rušenja na 2,00, Mahučih je odlučila preostala dva pokušaja izvesti na visini od 2,02 metra, ali je oba puta srušila letvicu.

Iste je večeri u kišnom Tokiju američka štafeta 4×100 m, predvođena olimpijskim prvakom na 100 m Noahom Lylesom, obranila naslov svjetskog prvaka.

Kvartet, koji su činili Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Courtney Lindsey i Noah Lyles, prešao je ciljnu liniju s vremenom 37,29 sekundi, ispred Kanađana (37,55 sekundi) i Nizozemaca (37,81 sekundi). Noah Lyles osvojio je svoju treću medalju na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu, nakon bronce na 100 m i zlata na 200 m.