UŽIVO OD 18:45 HAJDUK LOKOMOTIVA: Stigli su sastavi: Garcia promijenio formaciju

U osmom kolu HNL-a Hajduk na poljudu dočekuje zagrebačku Lokomotivu. Splićani za pobjedu u ligi ne znaju još od 24. kolovoza kada su na Opus Areni porazili Osijek. Hajduk je gorak okus lošeg niza isprao pobjedom u Kupu. S druge strane, Lokomotiva je jedno od iznenađenja sezone te se nalaze na četvrtom mjestu, a za poraz ne znaju još od 16. kolovoza kada ih je na Maksmiru svladala Gorica s 3:1.
Stigli su sastavi
Gonzalo Garcia odlučio se na promjenu formacije. Protiv Lokomotive će krenuti s trojicom u obrani.
Početni sastav Hajduka: Ivušić - Gonzalez - Šarlija - Raci - Karačić - Guillamon - Pajaziti - Pukštas - Almena - Livaja - Rebić
Početni sastav Lokomotive: Posavec - Kolinger - Diop - Dajčer - Vešović - Katić - Bošković - Pajač - Vasilj - Krivak - Stojaković
Tko nedostaje?
Trener Hajduka Gonzalo Garcia jučer je na konferenciji za medije izjavio kako je Bamba ozlijeđen te da još nije poznato koliko će izbivati, budući da je povredu zadobio na reprezentativnom okupljanju. Dodao je da Šego ima problema s vratom i leđima, ali bi mogao konkurirati već sutra. Durdov osjeća bolove u gležnju i njegova će se situacija procijeniti danas, dok je Ron bio bolestan, no očekuje se da će sudjelovati na današnjem treningu.
Najava Garcíje
García se prije utakmice dotaknuo svoje smjene, Livajine forme i brojnih aktualnosti.
Tko sudi
Glavni sudac utakmice je Patrik Pavlešić iz Duge Rese, a pomagat će mu Ivan Janjić iz Iloka i Marko Reljan iz Osijeka. Četvrti sudac je Patrik Kolarić iz Čakovca. Hajduk se nakon susreta protiv Osijeka žalio na mladog suca pa će Splićani posebno pratiti njegovo suđenje danas.
VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Vedran Đurak iz Sv. Ivana Zeline.
