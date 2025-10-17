U utakmici Svjetskog U-20 prvenstva pokazan ljubičasti karton, evo što on znači

Podijeli :

AP Photo/Gustavo Garello via Guliver

U polufinalu Svjetskog U-20 prvenstva svjedočili smo povijesnom trenutku.

U utakmici između Maroka i Francuske pokazan je ljubičasti karton. Radi se o novom revolucionarnom pravilu koje bi moglo značajno utjecati na budućnost nogometnih utakmica.

U utakmici koja je završila dramatičnim prolaskom Maroka u finale nakon izvođenja penala, izbornik Maroka, Chamed Ouahbi izvadio je ljubičasti karton kako bi zatražio videoprovjeru odluke suca. Do sporne situacije je došlo u 72. minuti, kada je marokanski igrač pao u francuskom šesnaestercu, no urugvajski sudac Gustavo Tejera nije dosudio penal.

POVEZANO Prvi put u službenoj utakmici iskorišten zeleni karton, evo što on predstavlja

Ouahbi je tada posegnuo za ljubičastim kartonom i zatražio pregled situacije novim sustavom pod nazivom Football Video Support (FVS).

FVS predstavlja jednostavniju i jeftiniju alternativu VAR-u. Ovaj sustav omogućuje videopregled u ključnim situacijama, poput odluke je li bio penal, je li gol regularan ili je li igrač zaslužio izravni crveni karton (međutim, ne vrijedi za drugi žuti karton).

U ovom slučaju sudac nije promijenio svoju odluku te nije bilo jedanaesterca.