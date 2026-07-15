Tek je došao u Hajduk, a već zakasnio na trening: Evo kako će klub kazniti Brazilca

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HNK Hajduk Split

Ovog je ljeta stigao na Poljud.

Dalisson de Almeida (26) ovog ljeta došao je na Poljud iz Cordobe kao 13. brazilski nogometaš u povijesti Hajduka. U prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Europa ligu Almeida je odigrao sjajno, a sve je okrunio i golom za 2:0.

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Time je zaradio i mjesto u početnih 11 kod Gonzala Garcije, ali skoro je i ostao bez njega.

Kako pišu 24sata, Brazilac je ovaj tjedan zakasnio na trening Hajduka pa se pojavila informacija kako bi u uzvratu protiv Žiline u četvrtak (20.30 sati) mogao krenuti s klupe, no najvjerojatnije će proći samo s novčanom kaznom te bi se po svemu trebao naći u postavi i zaigrati od prve minute.