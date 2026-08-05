VIDEO / Kakav zafrkant! Kapetan Turske presadio je kosu, pogledajte kako se Modrić našalio s njim

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Dobro raspoložen nakon povratničkog nastupa za Milan i poslije kvalitetno odrađenih pola sata u prijateljskom ogledu s Interom, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić našao je vremena i za zafrkanciju. Pozdravljajući se s igračima Intera, naišao je na turskog kapetana Hakana Calhanoglua koji se nedavno vratio iz Turske gdje je odradio operaciju presađivanja kose. Svjestan toga, Modrić ga je onako šeretski potapšao po glavi, što je kod Calhanoglua izazvalo simpatičnu reakciju. Pogledajte video!

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