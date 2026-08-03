Evo s kim bi Dinamo mogao igrati u play-offu Lige prvaka, a s kim u Europa ligi

Dinamo i Kauno Žalgiris sutra u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka.
Uzvrat je tjedan dana kasnije u Litvi u 19 sati. Da bi zagrebački klub ušao u glavnu fazu Lige prvaka, morat će izbaciti Žalgiris i još jednog suparnika u play-offu. Otprije je bilo poznato s kime će Dinamo igrati ako prođe Litavce:
LASK (Austrija)
Viking (Norveška)
Pobjednik dvoboja: Ararat Armenia (Armenija) – Celje (Slovenija)
Pobjednik dvoboja: Levski (Bugarska) – Kairat (Kazahstan)
Pobjednik dvoboja: Aarhus (Danska) – Sabah (Azerbajdžan)
UEFA je danas odredila i podskupine play-offa Europa lige, koji će Dinamo igrati ako izgubi od Žalgirisa.
Pobjednik dvoboja: SL Benfica (Portugal) – Heart of Midlothian FC (Škotska)
Pobjednik dvoboja: Maccabi Tel-Aviv FC (Izrael) – PFC CSKA Sofia (Bugarska)
Pobjednik dvoboja: KKS Lech Poznań (Poljska) – KÍ Klaksvík (Farski otoci)
Pobjednik dvoboja: FC Hradec Králové (Češka) – Beşiktaş JK (Turska)
Prve utakmice play-offa Europa lige na rasporedu su 20. kolovoza, a uzvrati se igraju 27. kolovoza.
Podsjetimo, Dinamo je minimalno izborio nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige. Ždrijeb za Ligu prvaka je u podne, za Europsku ligu od 13 aati.
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