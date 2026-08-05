Garcia najavio Žalgiris: ‘Bit će problema ako ne budemo hrabri. Jedna stvar možda bude dobra za nas’

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xLukaxKolanovicx via Guliver Image

Hajdukov trener Gonzalo Garcia stao je pred novinare u Vilniusu uoči utakmice trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Žalgirisa.

Nakon dvaju vezanih poraza od Pafosa (4:0) i Varaždina (2:1) Hajduk se nada vratiti pobjedama u Litvi u četvrtak od 19 sati. Usprkos razočaranju na Cipru prošlog tjedna, europska jesen i dalje je moguća preko Žalgirisa te potom Rakowa ili Hammarbyja, ali da bi se to ostvarilo Hajduk će morati odigrati ponajbolje europske utakmice u zadnjih 16 godina.

“Želimo pobijediti što prije, bez obzira na to koliko gubili. Svi su nervozni kada izgubimo. Svaka utakmica nam je važna. Moramo biti fokusirani na svoj cilj”, rekao je Gonzalo Garcia u uvodu konferencije za medije.

Već šest godina Hajduk u Europi nikog nije pobijedio, a u prva tri ovosezonska gostovanja doživio je tri poraza uz ukupno osam primljenih golova. Zašto je to tako?

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“Na Cipar smo došli s dobrim rezultatom. Prerano smo počeli razmišljati o prolasku. Moramo raditi na tome. Igrači su motivirani za ovu utakmicu. Hajduk godinama već nije pobijedio u gostima u Europi. Kod kuće imamo veliku podršku navijača. Kad to traje godinama, onda postaje sve teže. Nadamo se da ćemo stati tom nizu na kraj.”

Velika prednost Žalgirisa mogla bi biti što se igra na umjetnom travnjaku.

“Kao igrač nisam volio igrati na umjetnoj travi. Lopta ide brže i drukčije je u puno stvari. Ako o tome previše razmišljaš, možeš to uzeti kao izliku. Postoje dobre i loše stvari. Lopta ide prebrzo, ali nikad neće odskočiti krivo. Za nas bi to moglo biti dobro.”

Žalgiris je u prethodnoj rundi prošao Dinamo Tbilisi s čak 7:2 u revanšu u Vilniusu.

“Atmosfera je bila prekrasna. Vidjelo se puno žara i strasti. Čini se kao čudo, ali kada je toliko pozitivne energije, onda se takve stvari događaju. Imate energiju, pozitivu, kvalitetu”, rekao je Garcia.

“Moramo se prilagođavati i biti hrabri jer će biti problema. Žalgiris je stalno gurao naprijed. Moramo igrati kako znamo i pokazati se u dobrom svjetlu.”