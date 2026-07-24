Hajdukovi navijači oduševljeni Francuzom: ‘On je zvijer, napunit će nam blagajnu’

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Luka Kolanovic via Guliver

Mathieu Acapandié bio je jedan od junaka velike Hajdukove pobjede protiv Pafosa.

Mladi desni bek namjestio je drugi pogodak na Poljudu, a njegova izvedba izazvala je oduševljenje među navijačima splitskog kluba koji su komentirali na društvenim mrežama njegovu igru:

“Nejasno mi je kako je Acapandié završio u Hajduku i kako ga se Nantes tako lako odrekao. Ovakvi ubačaji iz punog trka dobro se plaćaju. Otići će za velik novac”, napisao je jedan navijač.

Od ostalih komentara vrijedi izdvojiti::

“Igračina.”

“Acapandié će nam napuniti blagajnu.”

“Napokon pravi bek.”

“Acapandié je maestro, svemirski brod za ono što smo dosad gledali.”

“Zvijer! Nantes, merci beaucoup.”

Acapandié je u Hajduk stigao krajem lipnja kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Nantesom. Potpisao je ugovor do ljeta 2030. godine