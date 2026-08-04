Drastičan odgovor Infantinu: Planira se održavanje alternativnog Svjetskog prvenstva?

Podijeli :

AP Photo/Jacquelyn Martin via Guliver

U samom vrhu svjetskog nogometa sprema se dosad neviđeni institucionalni sukob koji bi mogao zauvijek promijeniti izgled reprezentativnih natjecanja.

Kako prenosi britanski The Times, vodeće nogometne konfederacije predvođene UEFA-om, sjevernoameričkim CONCACAF-om te azijskim AFC-om razmatraju pokretanje vlastitog međunarodnog natjecanja koje bi bilo izravna konkurencija Fifinom Svjetskom prvenstvu.

Ovaj drastičan potez planira se kao odgovor ako aktualni predsjednik FIFA-e Gianni Infantino odluči zatražiti četvrti uzastopni mandat na čelu krovne nogometne organizacije. Uz potencijalno pokretanje konkurentskog natjecanja, protivnici Infantinove politike razmatraju i potpun “bojkot odlučivanja”, što bi uključivalo odbijanje sudjelovanja na sastancima Vijeća i odbora te blokadu izglasavanja ključnih odluka.

Daliću propada angažman na Bliskom istoku? UEFA prijeti FIFA-i tužbom zbog Infantinovog kontroverznog plana

Temelj za novo natjecanje mogao bi postati projekt globalne Lige nacija koji je UEFA razvila još 2017. godine, no nikada ga nije provela u djelo. Prema informacijama Sky UK-a, natjecanje bi imalo potpuno drugačiji format od klasičnog Mundijala.

Kontinentalne Lige nacija služile bi kao kvalifikacijska faza iz koje bi se najuspješnije reprezentacije plasirale u završnicu. Umjesto jednog masovnog turnira s 48 reprezentacija, završnica bi bila podijeljena u sedam odvojenih turnira s po osam reprezentacija, usklađenih prema jakosti na međunarodnoj ljestvici. Svaki od tih “mini turnira” igrao bi se po nokaut-sustavu od četvrtfinala, pri čemu bi najjači rang okupljao sam svjetski vrh, dok bi ostali savezi imali priliku boriti se za trofeje u ujednačenijoj konkurenciji.

Povod za ovakav radikalan pritisak leži u nizu nesuglasica s Infantinom, posebno nakon neuspjeha projekta FIFA Forward Enterprises (FFE) i pokušaja otvaranja dijela prihoda privatnim investitorima.

Unatoč velikom pritisku europskih i dijela svjetskih čelnika, Infantino već radi na osiguravanju podrške unutar članstva. Službenu podršku njegovoj kandidaturi već su pružili savezi poput Saudijske Arabije, Katara, Maroka, UAE-a te nekoliko azijskih i afričkih zemalja.

Pred predsjednikom UEFA-e Aleksanderom Čeferinom i njegovim saveznicima sada je zadatak zadati odlučujući udarac putem najavljenog bojkota i prijetnje paralelnim natjecanjem. Ipak, izvori bliski prvom čovjeku FIFA-e ističu kako predaja nije opcija te kako Infantino računa na podršku većine saveza nakon organizacije nadolazećeg Svjetskog prvenstva 2026. godine.