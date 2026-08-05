Fešta košarke u Dubrovniku, stiže aktualni NCAA prvak Michigan

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AP Photo/Ryan Sun via Guliver Images

Dubrovnik će 27. kolovoza biti domaćin jedne od najatraktivnijih košarkaških utakmica ovog ljeta. U sklopu pripremne turneje, nakon posjeta Litvi, u grad stiže sveučilišna momčad University of Michigan, aktualni osvajač naslova američkog sveučilišnog prvaka (NCAA).

Njihov protivnik bit će Mega Superbet, poznati srpski klub iz regionalne ABA lige koji je širom Europe cijenjen po razvoju vrhunskih mladih talenata i koji je u NBA-u kao trostruki MVP proslavio Nikola Jokić.

Najveća nepoznanica u ovom trenutku ostaje mjesto odigravanja ovog košarkaškog spektakla. Gradska sportska dvorana u Gospinom polju trenutačno je u fazi energetske obnove, pa postoji realna mogućnost da se utakmica prebaci u alternativni prostor, odnosno u jednu od školskih dvorana.

Ipak, s obzirom na renome i rang protivnika ukonem igra nejoliko budućih NBA zvijezda, organizatori se nadaju da će konstrukcijski radovi biti privedeni kraju nekoliko dana prije predviđenog roka (1. rujna), kako bi Dubrovnik ovakvu utakmicu ugostio upravo u svojoj glavnoj sportskoj dvorani.

Nakon spektakularnog osvajanja nacionalnog naslova, košarkaški program Michigan Wolverinesa prošao je kroz velike promjene, kako u igračkom kadru, tako i u stručnom stožeru. Trener koji je odveo Michigan do naslova NCAA prvaka 2026. godine, Dusty May, napustio je sveučilište u lipnju kako bi postao novi glavni trener Dallas Mavericksa u NBA ligi.

Uz odlazak trenera, momčad je nedavno ispisala povijest s čak tri svoja igrača izabrana u prvoj rundi (tzv. lutriji) NBA drafta 2026. godine. Tako je Morez Johnson Jr. izabran kao 9. izbor od strane upravo Dallas Mavericksa (gdje će ponovno surađivati s trenerom Mayom), Yaxel Lendeborg je 11. pick Golden State Warriorsa, dok je 221 cm visoki Španjolac Aday Mara odabran kao 12. izbor od strane Oklahoma City Thundera.

Među najveće zvijezde košarkaške momčadi Michigan Wolverines za sezonu 2026–27 . svakako spadaju branič Elliot Cadeau (MVP Final Foura 2026.) uz već potvrđenog sophomorea Treya McKenneyja.

Unatoč odlascima nekoliko vaznih igrača, novi glavni trener Mike Boynton Jr. u Dubrovnik dovodi iznimno snažnu klasu novaka (freshmena). Među njima se kriju igrači za koje se već sada predviđa da će ostvariti značajne NBA karijere.

Gledatelji u Dubrovniku imat će jedinstvenu priliku na djelu vidjeti vrhunske buduće zvijezde. Predvodi ih Brandon McCoy Jr., razigravač ocijenjen s maksimalnih pet zvjezdica, koji glasi za jednog od najboljih braniča i strijelaca u svojoj generaciji. Uz njega su tu krilni centar s četiri zvjezdice i ponosni nositelj prestižne titule McDonald’s All-American Quinn Costello, svestrani bek i krilo Joseph Hartman (četiri zvjezdice), kao i talentirani bek Malachi Brown (tri zvjezdice). Pod košem će posebnu pažnju privlačiti Marcus Møller, centar iz Danske koji je visok 221 cm.

Dio ove elitne klase je i krilo Lincoln Cosby (četiri zvjezdice, reklasificiran iz 2027. godine), no on će u svojoj prvoj sezoni pauzirati, odnosno uzeti redshirt godinu zbog oporavka od ozljede ligamenata koljena te neće nastupiti u Dubrovniku.

Ovaj susret bit će prava poslastica za sve ljubitelje košarke jer sučeljava aktualne američke sveučilišne prvake prepune NBA potencijala i ekipu Mege, koja već godinama stvara igrače vrhunske kvalitete od kojih mnogi danas igraju važnu ulogu u svojim momčadima u NBA ligi i Euroligi.