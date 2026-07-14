Veznjak Hajduka propušta gostovanje u Žilini

Sigur se nedavno vratio nakon nastupa na Svjetskom prvenstvu, a njegov povratak u konkurenciju očekuje se za sljedeću europsku utakmicu splitske momčadi.

Podsjetimo, Hajduk na uzvrat nosi osjetnu prednost iz prvog susreta na Poljudu, gdje je slavio 2:0 pogocima Roka Brajkovića i Dalissona. Bijeli će u Slovačku u srijedu putovati redovnom avionskom linijom do Beča, nakon čega ih očekuje transfer autobusom do Žiline.