Evo kako će Sopić igrati protiv Dinama: ‘Ovo se nikada prije nije radilo’

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Ranko Suvar CROPIX via Guliver

Uoči večerašnje utakmice 3. pretkola Lige prvaka između Kauna i Dinama, oglasio se bivši trener litavske momčadi koji je dao insajderski uvid u promjene koje je uveo Željko Sopić.

Iako je prošle godine odveo Kauno Žalgiris do povijesnog naslova prvaka Litve i izborio kvalifikacije za Ligu prvaka, Eivinas Černiauskas nije dočekao europske okršaje na klupi litavskog kluba.

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Vođenje momčadi preuzeo je hrvatski stručnjak Željko Sopić, koji je u potpunosti transformirao igru momčadi te osigurao povijesni plasman u grupnu fazu jednog od UEFA-inih natjecanja.

Uoči večerašnjeg okršaja protiv zagrebačkog Dinama na Maksimiru, Černiauskas se u razgovoru za litavski LRT osvrnuo na rad svog nasljednika te analizirao što je Sopić promijenio u igri momčadi i kakve šanse Kauno Žalgiris ima protiv hrvatskog prvaka.

Govoreći o taktičkim i idejnim promjenama koje je Sopić unio od svog dolaska, bivši trener naglašava da je riječ o potpunom zaokretu u filozofiji igre.

“Sasvim je prirodno – stigao je novi trener, s novim idejama, drugačijom vizijom i drugačijim pristupom igračima. Rekao bih da se promijenilo jako puno toga, od taktičke postave do samog razmišljanja na terenu. Stil se definitivno promijenio: nema više one duge kontrole lopte i duge pripreme napada, sada se igra puno vertikalnije. Nema više možda ni onog agresivnog visokog pritiska bez lopte, više se igra na čekanje.”

Černiauskas ističe kako Sopić ne oklijeva povući poteze koji do sada nisu bili svojstveni litavskom klubu:

“Trener čak prelazi na obranu s pet igrača u zadnjoj liniji, što nikada ranije nije bilo uobičajeno za momčad Kauna. No, kao što sam rekao, stigao je novi čovjek sa svojim zamislima. U sportu je najvažnije ono što donosi rezultat, a to za sada funkcionira. Rezultat je trenutno dobar, ali čeka ih još puno utakmica u Europi pa ćemo vidjeti kako će se snalaziti u budućnosti.”

Komentirajući dosadašnji europski put i izbacivanje Drite i Klaksvíka, Černiauskas priznaje da je ždrijeb bio izuzetno naklonjen litavskom prvaku, no naglašava kako to ne umanjuje njihov uspjeh.

“Za momčad koja krči put prema Ligi prvaka, dobiti takav ždrijeb je fantastično. Naravno, to nipošto ne umanjuje postignuće Kauna jer u ovoj fazi igrate s prvacima država, ali ždrijeb je za njih dosad bio zaista povoljan.”

Sada ih čeka najteži ispit – zagrebački Dinamo. Unatoč velikoj razlici u reputaciji i financijskoj moći, Černiauskas vjeruje da Sopićeva momčad nije bez šansi na Maksimiru:

“Sada ih čeka Dinamo Zagreb – uistinu velika momčad i slavan klub, ali sigurno nije nepobjediv. Uz malo sreće i u pravim okolnostima, mislim da ih momčad iz Kaunasa sposobna iznenaditi. Vrlo dobro poznajem sve te igrače i oni po svojoj kvaliteti definitivno ne zaostaju. Organizacija, odabrana taktika i ideje bit će od presudne važnosti. Kauno može napraviti taj korak, sve je u njihovim rukama.”

Govoreći o postocima i šansama uoči prve utakmice u Zagrebu, bivši strateg ističe kako litavsko prvenstvo, koje je u punom zamahu, može biti ključna prednost Kauna u odnosu na Dinamo koji tek hvata natjecateljski ritam.

“U nogometu su postoci vrlo varljivi. Prije uzvrata Žalgirisa protiv Dinama iz Tbilisija, njihov im je predsjednik davao svega 9% šansi za prolaz, pa su zabili sedam golova. U Hrvatskoj je odigrano tek prvo kolo i momčad je još u fazi priprema, dok se u Litvi sezona već razmahala. Trkačka i natjecateljska forma trebala bi biti na strani Kauna. Puno će ovisiti o sitnim detaljima, odabranoj taktici i pravim idejama na terenu.”