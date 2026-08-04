Daliću propada angažman na Bliskom istoku?

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Iskusni stručnjak Vladimir Petković (62) više nije izbornik alžirske nogometne reprezentacije, a to bi se moglo odraziti i na budućnost Zlatka Dalića.

Nakon dvije i pol godine suradnje, Alžirski nogometni savez potvrdio je sporazumni raskid ugovora s nekadašnjim trenerom Lazija i Švicarske te njegovim stručnim stožerom, dvije godine prije njegova službenog isteka.

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Alžirski savez najavio je imenovanje novog kormilara u iduća dva tjedna, no Petković prema svemu sudeći neće dugo čekati na novi angažman. Iz izvora bliskih Bliskom istoku stižu informacije kako je rođeni Sarajlija već u odmaklim pregovorima s Nogometnim savezom Saudijske Arabije.

Taj podatak posebno je zanimljiv jer se ista pozicija u saudijskom savezu spominjala kao jedna od glavnih opcija za bivšeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Nije tajna da je najtrofejniji izbornik u povijesti Vatrenih na meti bogatih azijskih saveza – uz ponudu Saudijaca, za njegove su usluge ozbiljan interes navodno pokazali i Ujedinjeni Arapski Emirati te Južna Koreja.

Iako bi potencijalni ulazak Petkovića u kombinaciju za Saudijsku Arabiju mogao promijeniti planove, Dalić je nedavno potvrdio kako namjerava nastaviti svoju trenersku karijeru na Bliskom istoku ili Aziji, pa će biti izuzetno zanimljivo raspetljati ovu trenersku križaljku u narednim danima.