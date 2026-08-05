Emotivna utakmica za Pukštasa: ‘Baka i djed su mi ovdje, a Capan mi je puno pomogao kad sam došao’

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Robert Matić/Hajduk.hr

Jedan od igrača o kojima će uvelike ovisiti uspjeh Hajduka u Vilniusu definitivno je Rokas Pukštas.

“Uzbuđen sam što se mogu vratiti. Proveo sam puno vremena u Litvi. Baka i djed su ovdje. Veselim se utakmici. Moji roditelji su odrasli ovdje. Imam puno lijepih sjećanja na ovo mjesto”, rekao je Rokas Pukštas, po mnogima najkonzistentniji i najpotentniji igrač Hajduka, pogotovo u kontekstu buduće prodaje.

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Hajduk u četvrtak od 19 sati protiv Žalgirisa u Vilniusu igra prvu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige.

Pukštasa su pitali je li ikada razmišljao o igranju za Litvu.

“Sada sam fokusiran samo na Hajduk. Ne razmišljam o tome. Imamo utakmicu koju moramo pobijediti”, kratak je na tu temu bio Pukštas, koji je odlučio predstavljati SAD.

U Žalgirisu hajdukovce čeka njihov bivši igrač Marko Capan.

“On je veliki radnik i moj prijatelj, Puno mi je pomogao kada sam tek došao. Imali smo istog individualnog trenera. Često smo u kontaktu i želim mu sve najbolje”, rekao je Pukštas.