Evo s kime će Dinamo igrati u play-offu Europske lige ako ispadne od Sopića

Dinamo sutra u trećem pretkolu Lige prvaka u prvoj utakmici dočekuje Kauno Žalgiris.
Ne uspije li Kovačevićeva momčad biti bolja od igrača koje vodi Željko Sopić, Plavi će igrati protiv pobjednika dvoboja češkog Hradeca i turskog Bešiktaša.
Česi su u prošlom pretkolu izbacili norveški Tromso, dok je turski velikan također u dva navrata bio bolji od danskog Midtjyllanda.
Prve utakmice play-offa Europa lige na rasporedu su 20. kolovoza, a uzvrati se igraju 27. kolovoza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!