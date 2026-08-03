Evo s kime će Dinamo igrati u play-offu Europske lige ako ispadne od Sopića

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Igor Kupljenik/Sports Press Photo via Guliver Image

Dinamo sutra u trećem pretkolu Lige prvaka u prvoj utakmici dočekuje Kauno Žalgiris.

Ne uspije li Kovačevićeva momčad biti bolja od igrača koje vodi Željko Sopić, Plavi će igrati protiv pobjednika dvoboja češkog Hradeca i turskog Bešiktaša.

Česi su u prošlom pretkolu izbacili norveški Tromso, dok je turski velikan također u dva navrata bio bolji od danskog Midtjyllanda.

Prve utakmice play-offa Europa lige na rasporedu su 20. kolovoza, a uzvrati se igraju 27. kolovoza.