Vatreni u Cityju sve bolji: ‘Kovačić izgleda potpuno fit, a Gvardiol bi mogao biti starter na boku’

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AP Photo/Ahn Young-joon via Guliver Images

Nogometaši Manchester Cityja pobijedili su na azijskoj turneji izabranu momčad korejske K-League 3:1, što je i prvi trijumf novog trenera Enza Maresce.

U vrlo vrućim i gotovo nesnosnim uvjetima stadiona u Seoulu City je slavio 3:1 golovima Ait-Nourija, Reijndersa i Mubame.

Za Građane su prvih 45 minuta igrali hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić. Gvardiol se našao na lijevom boku i odigrao bolje nego u prošlom susretu protiv Intera, barem ako je suditi prema ocjeni BBC-a.

Gvardiol je ovaj put dobio ocjenu 6.

“Budući da Maresca ima dosta dostupnih opcija na stoperu, može li Gvardiol biti starter na boku? Nije imao problema na toj poziciji”, stoji u ocjeni BBC-a.

Raduje dobra forma Matea Kovačića. Njemu je BBC dao visoku ocjenu, 7.

“Izgleda potpuno fit nakon problema s ozljedama prošle sezone. Proveo je dosta vremena s loptom i mogao bi biti starter umjesto odsutnog Rodrija, tim više što je nedavno rekao BBC-u da klub može računati na njega ove sezone.”

Cityjeva treća i posljednja utakmica azijske turneje stiže u nedjelju 9. kolovoza protiv Atletico Madrida, također u Seoulu.