‘Tedesco je iznenadio sve u klubu postavom protiv Dinama, ima još samo jednu šansu’

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Domenico Tedesco je prije dva tjedna preuzeo momčad Fenerbahčea i loše ušao u svoju avanturu u turskom klubu.

Tedesco je na klupi turskog kluba naslijedio Josea Mourinha, a u prve četiri utakmice stigao je samo do jedne pobjede.

U domaćem prvenstvu svladao je Trabzonspor, uslijedili su remiji s Alanyasporom i Kasimpasom i na kraju poraz 3:1 od Dinama u prvom kolu Europa lige. Turski t24.com piše da se u klubu već ozbiljno raspravlja o rastanku s Tedescom, a da će se rastanak definitivno i dogoditi ako Fener ovog vikenda ne ostvari zadovoljavajući ishod u utakmici s Antalyasporom u turskom prvenstvu.

“Tedesco je iznenadio sve u klubu s 11 igrača koje je izveo protiv Dinama iz Zagreba”, pišu Turci i kao primjer navode da je Caglara Soyuncua, stopera, postavio na poziciju desnog beka, dok je s desnog beka u vezni red premjestio Nelsona Semeda.