Premierligaš poslao ponudu za Luku Vuškovića: ‘Idealan idući korak u karijeri’

Podijeli :

xJanxDexMeuleneirx via Guliver

Brighton & Hove Albion poslao je Tottenhamu službenu ponudu za Luku Vuškovića u vrijednosti od oko 35 milijuna eura.

Za devetnaestogodišnjeg reprezentativca Hrvatske postoji iznimno velik interes vodećih europskih klubova, no Vuškovićeva je želja prelazak u momčad poput Brightona, jer to vidi kao idealan idući korak u karijeri i sjajnu odskočnu dasku za daljnji napredak, piše The Athletic.

Legenda Liverpoola potpisala za Tottenham: ‘Godinama sam mu se divio’ Vušković uoči Slovenije: ‘Nisam baš neki najveći taktičar, možemo igrati dobro u više formacija’

Između igrača i njemačkog stručnjaka Fabiana Hürzelera postoji veliko uzajamno povjerenje, a Vušković čvrsto vjeruje da je Brighton dokazano najbolja sredina za razvoj mladih talenata. Hrvatski reprezentativac trenutačno se smatra jednim od najperspektivnijih obrambenih igrača na svijetu, a Brightonova ponuda stigla je u jeku Tottenhamovih pregovora oko dovođenja braniča Jana Paula van Heckea.

Tottenham je ugovorio transfer Vuškovića iz Hajduka još u rujnu 2023. godine u poslu vrijednom oko 14 milijuna eura, ali se momčadi službeno priključio tek prošle godine nakon što je napunio 18 godina.

Njegov ugovor s londonskim klubom traje do 2030. godine. Prošlu natjecateljsku sezonu proveo je na posudbi u HSV-u, gdje je impresionirao postigavši čak šest pogodaka u 28 bundesligaških nastupa te je uvršten u najbolju momčad Bundeslige.

Iako još uvijek nema službeni nastup za prvu momčad Spursa, igrao je za klub tijekom prošloljetnih priprema. Vušković je već upisao pet nastupa za seniorsku reprezentaciju Hrvatske i dio je momčadi Zlatka Dalića na Svjetskom prvenstvu, a odluku o novom klubu donijet će tek po završetku turnira.

Navijači Tottenhama vjerojatno neće blagonaklono dočekati ovu vijest jer su se nadali da će mladi Hrvat nakon sjajne sezone u Njemačkoj odmah dobiti priliku u prvoj momčadi Spursa. Situaciju u Londonu dodatno komplicira gužva na stoperskim pozicijama pod vodstvom Roberta De Zerbija. Klub je već doveo Andyja Robertsona i Marcosa Senesija, a poslane su i dvije ponude za Van Heckea.

Budući da se očekuje odlazak kapetana Cristiana Romera, a upitna je i sudbina Radua Dragušina, Vušković bi se za minutažu morao boriti s Van Heckeom i Kevinom Dansom, što nije idealno s obzirom na to da Spursi iduće sezone ne igraju u Europi, a mladom su igraču minute ključne za razvoj.

Mnogi ovaj slučaj uspoređuju s načinom na koji je Arsenal razvijao Williama Salibu, koji je prošao tri posudbe u Francuskoj prije nego što je postao nezamjenjiv kod Mikela Artete. Strah navijača Spursa leži u tome da bi Vuškovićeva cijena mogla nastaviti vrtoglavo rasti te da riskiraju trajni gubitak jednog od najvećih svjetskih talenata ako mu odmah ne pruže pravu priliku u Londonu.