Najveće razočaranje prvog dana Mundijala: Ovakvi prizori na stadionima SP-a rijetko se viđaju

Iako je FIFA izvijestila o 44.985 gledatelja na utakmici Svjetskog prvenstva u četvrtak između Južne Koreje i Češke u Guadalajari, mnoštvo praznih mjesta na stadionu ponovno je izazvalo zabrinutost zbog cijena ulaznica i potražnje za turnir.

Dok se više od 80.000 ljudi naguralo na stadion Azteca kako bi gledalo otvaranje između suorganizatora Meksika i Južne Afrike, izgled praznih stolica na stadionu s 46.000 mjesta u Guadalajari, gradu s duboko ukorijenjenom nogometnom kulturom, pojačao je kritike FIFA-ine komercijalne strategije za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija.

Neki navijači na stadionu okrivili su visoke cijene ulaznica za redove praznih mjesta i kritizirali FIFA-u zbog njihovog modela određivanja cijena.

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino u srijedu je branio FIFA-ine cijene ulaznica nakon kritika navijača koji su tvrdili da su troškovi posjeta utakmicama postali previsoki. Rekao je da su cijene ulaznica na razini s drugim velikim sportskim događajima.

FIFA je prodala više od 6 milijuna ulaznica za turnir i prethodno je istaknula snažan interes diljem Amerike, a Infantino je rekao da je potražnja premašila očekivanja za “faktor 10 ili više”.

Međutim, grupe poput Football Supporters Europe (FSE) upozorile su da će “iznuđivačke” cijene isključiti obične navijače. Prema FSE-u, cijene ulaznica za ovaj turnir porasle su pet puta u usporedbi sa Svjetskim prvenstvom 2022. u Kataru.

Južna Koreja pobijedila je Češku 2-1 u utakmici skupine A.