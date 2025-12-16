Sučić konačno zabio za Real Sociedad, prvi mu je to gol za baskijsku ekipu nakon skoro 10 mjeseci

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver

Real Sociedad slavio je protiv Eldensea rezultatom 2:1 i osigurao plasman u osminu finala Kupa kralja.

Ekipa iz San Sebastiana je do pobjede stigla zahvaljujući pogocima Luke Sučića i Pabla Marína, dok je jedini strijelac za domaće bio Nacho Quintana.

Hrvatski veznjak prekinuo je gotovo desetomjesečni golgeterski post, postigavši svoj prvi pogodak za klub još od 20. veljače, kada je dvaput zabio u pobjedi 5:2 protiv Midtjyllanda u nokaut-fazi Europske lige.

Sučić je ušao u igru u 74. minuti pri rezultatu 0:0, a već pet minuta kasnije doveo je Sociedad u vodstvo. Iskoristio je pogrešku suparnika, elegantnom fintom se oslobodio čuvara i preciznim udarcem pogodio bliži kut.

Eldense je ubrzo uzvratio izjednačenjem preko Quintane, no pobjedu Baskima donio je Marín pogotkom u šestoj minuti sudačke nadoknade.

Unatoč današnjem golu, Sučić ove sezone ima skromnu minutažu. Prije ovog nastupa odigrao je tek šest utakmica u svim natjecanjima, upisavši jednu asistenciju u ukupno 220 minuta na terenu.