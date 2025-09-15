Štimac: Hajduk nikad nije imao bolje suđenje! Sjetimo se samo ‘dabogda sve izgubili’, svastike…

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Trenutačni trener Zrinjskog Mostar, Igor Štimac komentirao je situaciju u Hajduku.

Štimac nikad nije krio svoju ljubav prema Hajduku, a u velikom intervjuu u emisiji Sport nedjeljom komentirao je i poteze Hajduka, točnije njihovo žaljenje na suđenje ove sezone u HNL-u.

“Hajduk u zadnjih 6, 7 godina što pratimo ovo, nije imao bolje suđenje u povijesti. I u isto to vrijeme se napada te suce i sudačku organizaciju i samim time i HNS. Koliko dugo smo imali netrpeljivost spram reprezentacije? Koliko dugo Torcida nije sudjelovala među navijačkim pukom? Sjetimo se transparenta ‘dabogda sve izgubili’. Pa nisam ga ja pisao. Sjetimo se svastike. Sve je to iz iste radionice. One ljevičarske, antikršćanske, antihrvatske koja djeluje u Splitu i koja je u Splitu uvijek bila jaka. Prema tome, jasno je da je ista radionica i da ista ta radionica truje hrvatsku mladost”, poručio je Štimac.