Špehar za SK: ‘Važno je što je Hajduk prošao, ali daleko je to od europske kvalitete’

Polovičan uspjeh naših predstavnika u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Varaždin nije uspio proći drugo preko Santa Clare, a Hajduk se plasirao u treće pretkolo zahvaljujući pobjedi protiv Zire. Sada imamo tri predstavnika. Dinamo je izravno plasiran, a tu su nam Hajduk i Rijeka. Iako, Rijeka je u maloj prednosti jer sa uspjehom protiv Shelbournea u Europskoj ligi može dohvatiti barem Konferencijsku ligu.

Robert Špehar je za Sportklub prokomentirao nastupe Varaždina i Hajduka. Dotaknuo se novog protivnika Splićana, ali i činjenice da bi mogli biti na dva predstavnika.

Kako ste vidjeli Varaždin, koji se nažalost oprostio od europske scene?

“Varaždin si nema što zamjeriti. Prvu utakmicu odigrao je odlično, ali put u Portugal sigurno nije bio lagan zbog vremenske razlike i svega ostalog. Dao je dobar otpor i pošteno se borio. Ne može biti zadovoljan sa ispadanjem, ali može biti zadovoljan kako je predstavio sebe i hrvatski nogomet.”

Bez obzira na ispadanje, može biti ponosan da je igrao Europu nakon skoro 15 godina.

“Da, to je zaslužio sa plasmanom prošle sezone. Varaždin je lijepa nogometna sredina i svakako raduje da je tu gdje jest.

Hajduk je bio uspješan. Prošao je Ziru poslije produžetaka i izborio iduću rundu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Nije bilo lako protiv momčadi, koja je prošle godine već izbacila Osijek.”

Kako vam se činio sraz na Poljudu?

“Istina, najvažnije je da je Hajduk prošao. Danas se nikoga ne može „podcijeniti“ jer svi igraju nogomet. Zira se pokazala kao borbena, čvrsta i kvalitetna ekipa. Treba čestitati Hajduku na prolazu, ali sigurno je da su svi navijači napokon očekivali da se opuste te da uživaju. Izgledalo je tako pred sam kraj, ali opet se pokazalo da je Hajduk daleko od nekakve kvalitete što se Europe tiče. Ozbiljna i prava europska ekipa sa europskim ambicijama ne smije dobiti onakav gol jer to je nedostatak koncentracije te kvalitete. Do kraja bilo je mučenje, a slobodan udarac ušao je za pobjedu. Zaslužen prolaz, ali Garcia ima još puno posla da pronađe najbolju momčad. Najavio se Hajduk, koji je okomit i napadački te da ima glavu i rep. Međutim, na ovoj utakmici to se nije vidjelo.”

Sljedeći suparnik je albanski Dinamo City iz Tirane. Nudi se prilika da se prođe u play-off, koji je zadnji put ostvaren prije tri godine.

“Hajduk je klub sa europskom tradicijom. Svi znamo kakve je eminentne i velike europske klubove znao pobjeđivati. Nikoga se ne smije podcijeniti pa tako ni Tiranu. Hajduk je očito došao u situaciju da mora razmišljati o klubovima kao što je Tirana. Sigurno neće biti lako jer albanski nogomet diže se iz godine u godinu. Tamo su bogati vlasnici klubova, ali i dosta stranaca. Ako Hajduk nije favorit, onda više ne znam što reći.”

Ispadanjem Varaždina ostali smo na tri predstavnika u Europi ove sezone. Osim Dinama, ostali su Hajduk i Rijeka. Međutim, Rijeka se prebacila iz Lige prvaka u Europsku ligu. Postoji šansa da imamo minimalno dva predstavnika, a na to čekamo čak pet godina.

“Da, svi se nadamo tome. Dinamo je siguran, a za ostala dva nadam se da će barem jedan proći i da bude lijepo za gledanje. Isto tako nadam se da će svi. Mi to možemo, a Rijeka i Hajduk imaju kvalitetu da dođu do grupne faze. Samo trebaju bolje odigrati, a Rijeka je izbacila samu sebe iz Lige prvaka sa dva nevjerojatna crvena kartona. To je danak dekoncentraciji i neiskustvu, ali sada počinje prvenstvo pa će se uhvatiti bolja forma. Ja sam optimist.”