Sopić: Nema nervoze. Dovest ćemo moje ratnike ili me neće biti ovdje

Osijek je nakon 18. kola HNL-a na posljednjem mjestu, a momčad Željka Sopića s pripremama nastavlja 3. siječnja.

Trener je za Glas Slavonije otkrio planove za nastavak sezone:

“Dečki će dobiti programe po kojima će raditi tijekom tog kratkog razdoblja odmora, a tek treba vidjeti u kakvom će se stanju koji od njih pojaviti na prozivci.

Puno je rovitih, dosta je i onih koji su već duže izvan trenažnog procesa, a očekujemo njihov povratak s početkom zimskih priprema, poput Yannicka Tourea. Uglavnom, premijeru u drugom dijelu sezone, na koju nam dolazi Dinamo, dočekat ćemo s priličnim brojem novih lica i posve drukčijim gardom u odnosu prema ovom koji smo imali tijekom jeseni.

Vjerujem kako će nas navijači podržati na tom putu. Potpuno sam optimističan iako je jako teško govoriti iz ove pozicije kada puno njih u Hrvatskoj likuje zbog naše pozicije i problema s kojima se susrećemo. Izvući ćemo se mi iz ovoga. Ni na što drugo i ne pomišljam.”

Osim toga, dodaje:

“Svima je jasno kako se moramo pojačati, ali ne s bilo kakvim igračima. Dovest ćemo ove zime moje ratnike ili me neće biti ovdje. Ne trebamo se lagati. Situacija nije dobra, ali uvjeren sam u naše proljetno buđenje. Znam točno što nam je za to potrebno.

Ne želim se skrivati iza bilo koga, preuzimam odgovornost za sve što se događalo od mog dolaska u Osijek. E, sad, zašto nam se sve to skupa događa, mnogo je dublja tema. Uglavnom, dao sam svojim nadređenima popis igrača koje bih želio vidjeti u našoj momčadi u nastavku sezone, rekao sam koje su pozicije u pitanju i konkretno koji igrači. Tako da kod mene nema nikakve nervoze.

Treba nam više strasti i brzine na terenu i onoga što pravi muškarci imaju. Trenutačno toga nemamo u dovoljnim količinama, ali nemojte mi, moji Osječani, biti tužni tijekom blagdana. Ovo je jako ružno prizemljenje za NK Osijek, to je činjenica, međutim, vjerujte mi da ćemo dovesti točno ono što nam treba. Ratnike koji će ovaj klub vratiti tamo gdje on i pripada.”