Smjena u Bundesligi: Jakić i Labrović ostali bez trenera

Guliver Images

Izbor Wagnerova nasljednika očekuje za nekoliko dana

Sandro Wagner više nije trener Augsburga nakon niza slabijih rezultata i sve jačeg pritiska javnosti. Klub je službeno objavio da je odluka donesena nakon razgovora Wagnera i uprave, uz zajedničku procjenu da je rastanak „najbolje rješenje u ovom trenutku“.

🚨💥 BREAKING | FC Augsburg have dismissed head coach Sandro #Wagner with immediate effect. The decision was taken today. Team informed, as also via BILD.@_dennisbayer | @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/5wFRHcES83 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 1, 2025

Wagner je preuzeo Augsburg s jasnom vizijom modernizacije igre, ali momčad je u posljednjim tjednima upala u krizu, što je dovelo do pada na ljestvici i nezadovoljstva navijača. Iako je uprava prvotno željela pružiti dodatno vrijeme, trener je sam procijenio da više ne može donijeti željeni iskorak.

Klub će u sljedećim danima imenovati privremenog trenera, dok se razmatraju dugoročna rješenja. Njemački mediji već spominju nekoliko imena s iskustvom u Bundesligi, ali i mlade trenere koji bi donijeli novu energiju.

Hrvatski nogometaši Nikola Jakić i Nediljko Labrović tako su ostali bez trenera.