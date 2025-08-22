Sportski direktor Dinama prvi put o sastanku s Bobanom i Petkovićem: ‘Tu sam sve rekao…’

Pod vodstvom Zvonimira Bobana klub je prošao kroz niz odlazaka i dolazaka, a važnu ulogu u cijelom procesu imao je i novi sportski direktor Dario Dabac.

U velikom intervjuu za Sportske novosti, Dabac je prvi put govorio o suradnji s Bobanom, planovima za momčad i brojnim drugim temama. Na početku se osvrnuo upravo na to kako je raditi uz Bobana.

“Lijepo i ugodno, uvijek s velikim respektom. Ima nas dosta koji činimo pravu škvadru, što je Zvonimir Boban od prvog dana ulaska u klub i želio. Prva soba u koju je ušao bila je naša, skautska. Htio je upoznati ljude i vidjeti što tko radi, kako radi. Odmah nam je kazao: ‘Iz ove sobe mora kretati većina ideja, nitko ne može sam odraditi posao koji nas čeka’. Vjerujemo da je takav pristup donio puno dobroga našem klubu”, započeo je sportski direktor Dinama.

U Dinamo je ovog ljeta stiglo 17 novih igrača, kojeg je bilo najteže dovesti?

“Dion Drena Beljo. Da je on igrao za bolji klub u Njemačkoj, bilo bi možda lakše, ali bio je u Augsburgu. Radi se o prosječnom klubu, koji se stalno bori za svoj ostanak. Međutim, Beljo je svojim stavom pokazao da želi u Dinamo. Oni su zbog toga bili ljuti, što je sasvim normalno. Javljali su se, pa se nisu javljali, dizali bi cijenu. Zapravo, željeli su da Dinamo odustane od transfera. Ipak, Beljo je tu odradio krasan posao, stalno je inzistirao na dolasku, na ostvarenju sna o plavom 9. Mi smo bili jako uporni i u sjajnoj suradnji s njegovim agentom Srđanom Lakićem uspjeli.”

Kakva je suradnja s trenerom Kovačevićem?

“Super. Ili u 13 sati poslijepodne ili u 1 ujutro, nema veze. Što god ja trebam, što god on treba. Stalno pričamo o tome kako još više napasti, kako još više stisnuti, može li se presing igrati stalno… Sad smo u tim nekim razgovorima. Ali, nebitno je to što ja mislim, on će tjerati svoje i nikada mu nitko iz kluba neće sugerirati odluke, to je samo njegova odgovornost. Razgovor da, ostalo je na njemu i stožeru.”

Vjerujete li Bruni Petkoviću kad je kazao da je Zvonimir Boban u razgovoru s njim kazao da ste samo zapisničar?

“Bio sam na tom razgovoru, sjedio kraj Zvonimira Bobana i Brune Petkovića. Tu sam sve rekao, zar ne? Želimo Bruni sve dobro jer je puno dobroga i dao Dinamu…'”, odgovorio je Dabac.